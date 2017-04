Froome kampte met naweeën van lichte rugblessure

17:40 – Chris Froome eindigde zondag als negende in de tijdrit op de slotdag van de Ronde van Romandië. De Britse renner van Team Sky klom daarmee van de 33ste naar de achttiende plaats in het algemeen klassement. Een lichte rugblessure heeft Froome dwars gezeten, zo gaf hij na de laatste etappe aan.



Froome moest zaterdag lossen in de koninginnenrit. "Natuurlijk had ik er in de koninginnenrit willen staan, maar de werkelijkheid is dat ik op de slotklim niet genoeg over had", aldus Froome bij Cyclingnews. "Ik heb onlangs wat lichte klachten aan de onderrug gehad, maar uiteindelijk had ik ook gewoon de benen niet."



Komende zomer gaat Froome op jacht naar zijn vierde eindzege in de Tour de France. "Daarvoor heb ik nog een hoop werk te doen, maar ik heb er vertrouwen in dat ik weet hoe ik de klus moet klaren", besluit hij.