1 mei 2017 – Na het overlijden van Chad Young (21) kleurde het peloton opnieuw gitzwart. Twee renners gingen binnen een week heen. Ondertussen deed Steven Kruijswijk de Nederlandse wielerfan schrikken en Primoz Roglic topvorm zien in Romandië. Dit is De Bezemwagen, het wielerweekend op een hoop.



Young sterft na valpartij

Alleen de doorgewinterde wielervolger zal de naam van Young voor afgelopen week al gekend hebben. Young was een renner die nog naam moest gaan maken met zijn kwaliteiten op de fiets. Het talent van Axeon Hagens Berman heeft daar nooit de kans voor gekregen, nog voor het zover was maakte hij naam op de meest treurige manier. Young ging hard onderuit in een afdaling tijdens de vijfde etappe in de Ronde van de Gila. In het ziekenhuis vocht Young een verloren strijd. Afgelopen zaterdag kwam het bericht dat Young is overleden, op slechts 21-jarige leeftijd. Na Michele Scarponi heeft het peloton opnieuw een van haar leden moeten verliezen. Als eerbetoon aan Scarponi heeft Astana besloten in de Giro d'Italia te starten met een man minder.



Kruijswijk valt

Wat staat ons te wachten?

Terug naar de koers, waarin Nederland weinig heeft kunnen juichen in 2017. In Le Tour de Yorkshire was het weer eens raak. Dylan Groenewegen won, net als vorig jaar, de eerste etappe. De hoop van de Nederlandse wielerfan is uiteraard dat er vanaf volgende week in de Giro meer successen gevierd gaan worden, en dus was het schrikken toen Kruijswijk tegen het asfalt smakte in Groot-Brittannië.Kruijswijk bleek in orde, maar besloot de slotrit wel te schrappen uit voorzorg. Zo kon de rossige Brabander rustig kijken naar een geweldige prestatie van een andere ploeggenoot. Roglic was in de afsluitende tijdrit van de Ronde van Romandië de allersnelste en pakte daarmee de derde plaats in het eindklassement. Richie Porte won het eindklassement in Zwitserland.Hoe goed de vorm van Kruijswijk is, moet dus nog blijken. Terwijl we ook niet met zekerheid kunnen zeggen dat Bauke Mollema en Tom Dumoulin topvorm te pakken hebben. Vraagtekens die vanaf komende vrijdag weggepoetst moeten worden als de honderdste editie van de Giro d'Italia van start gaat in het Sardijnse Alghero. Topfavoriet Nairo Quintana is klaar, hij heeft zijn messen geslepen door zondag de koninginnenrit in de Ronde van Asturië te winnen . Vandaag (maandag) staat in Asturië de slotrit op de rol en wordt ook Rund um den Finanzplatz, dit jaar een WorldTour-koers, verreden.Maandag: Rund um den FinanzplatzVanaf vrijdag: Giro d'Italia Vrijdag tot en met zondag: Ronde van MadridVrijdag: Tour of Chongming IslandDoor: Benjamin de Bruijn