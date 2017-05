Kristoff dankt teamgenoten na zege in koud Frankfurt

1 mei 2017 – Alexander Kristoff (hier op archiefbeeld) sprintte maandag voor de derde keer op rij naar de zege in de Rund um den Finanzplatz. In Frankfurt klopte de Noor zijn ploeggenoot Rick Zabel en John Degenkolb van Trek-Segafredo. Na afloop loofde de Kathusha-renner de prestaties van zijn teamgenoten.



"Tijdens de laatste klim raakte ik een beetje achterop, maar gelukkig had ik een sterk team om me weer terug te brengen", reageert Kristoff op de website van zijn ploeg. "Zonder hen had ik geen kans gehad. Rick heeft fantastisch werk verricht in de laatste kilometers en eindigde daardoor ook als tweede. Gelukkig was hij mijn teamgenoot want anders had hij vandaag gewonnen."



In Frankfurt was het de gehele dag koud en regenachtig. "Dit was de koudste dag die ik me kan herinneren met al die regen. Op een gegeven moment deed ik mijn jack uit voor de laatste drie ronden, en daar heb ik de rest van de rit spijt van gehad. Het was ontzettend koud, maar iedereen heeft net als altijd voor de zege gevochten", besloot Kristoff.