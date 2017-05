Renner uit Namibië (25) omgekomen na auto-ongeluk

8:56 – Voor de derde keer in anderhalve week is er een profrenner om het leven gekomen. De 25-jarige Raul Costa Seibeb, die in Afrika op continentaal niveau uitkwam, heeft een auto-ongeluk niet overleefd. De Namibiër werd in 2014 kampioen van zijn land.



Zijn nationale titel in 2014 is het hoogtepunt. Een jaar daarvoor was Seibeb al tweede geworden op het kampioenschap op de weg voor Namibië. Op de editie van dit seizoen eindigde hij, net als vorig seizoen, als derde. Op het nationaal kampioenschap tijdrijden werd Seibeb in 2017 tweede, iets dat hem in 2014 en 2015 ook al was gelukt.



Raul Costa Seibeb is 25 jaar geworden.