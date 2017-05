Zakarin krijgt bij Katusha vier landgenoten mee naar de Giro

19:24 – Ilnur Zakarin gaat als kopman van Katusha - Alpechin naar de Giro d'Italia. De Rus was afgelopen jaar dicht bij een goede klassering, totdat hij twee dagen voor het eind hard onderuit ging (in dezelfde afdaling als Steven Kruijswijk). Dit jaar wil hij zich revancheren met een goed algemeen klassement.



Hij krijgt daarbij de hulp van vier landgenoten, namelijk Maxim Belkov, Pavel Kochetkov, Viacheslav Kuznetsov en Matvey Mamykin. De Kroaat Robert Kiserlovski is normaliter de belangrijkste luitenant van Zakarin in de bergen. Verder rijden de Portugees José Goncalves en de Spanjaarden Ángel Vicioso en Alberto Losado mee.



Liefst drie renners van de ploeg weten wat het is om een etappe in de Ronde van Italië te winnen. Zakarin won er een in 2015, Belkov in 2013 en Vicioso in 2011 (de rit waarin Wouter Weylandt overleed).