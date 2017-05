Litouwse belofte Rumsas (21) dood aangetroffen in woning

9:11 – Linas Rumsas, de zoon van voormalig profrenner Raimundas Rumsas, is overleden. De Litouwse beloftenkampioen, die zijn koersen reed voor Altopack-Eppela, is dood aangetroffen in zijn woning. De oorzaak van zijn overlijden is nog niet bekend.



De werkgever van de jongeling heeft een kort bericht achtergelaten op haar sociale kanalen, waarin ze afscheid neemt van haar renner. "Je glimlach scheen zelfs op de donkerste dagen, we zullen je nooit vergeten", valt er te lezen. Rumsas, die afgelopen vrijdag en zaterdag nog actief was in de Toscana Terra di Ciclismo Eroica, gold als een grote belofte.



Linas Rumsas is slechts 21 jaar oud geworden.