Nibali op zijn hoede: "Giro van 2017 zwaarder dan ooit"

3 mei 2017 – Met twee eindzeges op zijn cv moet Vincenzo Nibali, dit jaar uitkomend voor het nieuw gevormde Bahrain Merida, zeker tot de kanshebbers voor de zege van 2017 worden gerekend. De Siciliaan weet dat de komende uitvoering van de Ronde van Italië loodzwaar gaat worden, bovendien is de concurrentie bijzonder sterk.



"Er zijn tegenstanders van naam, met bijvoorbeeld Nairo Quintana", zegt Nibali tegen La Gazzetta dello Sport. "Mikel Landa is onvoorspelbaar, dan heb je nog Geraint Thomas en vele anderen. De uitdaging is gigantisch: de Giro-organisatie liet al weten dat onvoorspelbaarheid toe zal nemen, bovendien is de route zwaarder dan dat deze ooit geweest is."



Na de openingsritten op Sardinië wordt het andere Italiaanse eiland, Sicilië, aangedaan - de thuishaven van de Haai van Messina. "Het is geweldig om thuis te komen in Messina", aldus de tweevoudig winnaar. "Ik ben blij dat we weer naar mijn stad gaan, het blijft iets speciaals." Met de vulkaan Etna ligt er direct een zware beklimming op de renners te wachten. "Of ik daar aan ga vallen? Het zal in ieder geval een goede test voor de benen zijn", knipoogt Nibali.



Anderhalve week geleden verloor Nibali in de persoon van Michele Scarponi een oud-ploegmaat, maar ook een goede vriend. De Italiaan, die tragisch om het leven tijdens een trainingsritje in woonoord Filottrano, was geliefd in het peloton. "We denken constant aan Michele, we proberen onszelf in te praten dat het één grote vergissing is. We weten ook wel dat dat niet het geval is. Het verlies van Michele is moeilijk te verwerken, iedereen denkt aan hem en aan zijn familie."