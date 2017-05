Greipel zet bescheiden in en verwacht Giro niet uit te rijden

9:03 – In de honderdste Giro wordt vooral gekeken naar de klimmers, het is een loodzware ronde, maar aanvankelijk zal het woord vooral aan de sprinters zijn. Mocht een etappe uitlopen op een massasprint dan zullen veel ogen gericht zijn op André Greipel. De Duitser van Lotto Soudal is op papier één van de rapste mannen van het veld in Italië, maar waakt in aanloop naar de Giro voor te hoge verwachtingen.



De doelstelling van Greipel in Italië is bescheiden: een rit winnen. Hij benadrukt dat het voorseizoen hem niet in de koude kleren is gaan zitten. "Het was een zwaar voorjaar, waarin ik veel rittenkoersen heb gereden zoals Abu Dhabi Tour, Parijs-Nice, Ronde van Catalonië en ook een aantal kasseiklassiekers. Na Parijs-Roubaix nam ik even rust om zowel fysiek als mentaal te herstellen. Na een week hervatte ik de trainingen. Misschien heb ik enkele dagen nodig om in het ritme te komen, zoals vorig jaar. Toen was het eerste weekend geen succes, maar na enkele dagen werd ik beter en beter", zegt Greipel, vorig jaar uiteindelijk goed voor drie ritzeges.



Greipel verwacht dus dat hij even nodig heeft om zijn draai te vinden. "Maar uiteraard zeg ik geen nee tegen de eerste Maglia Rosa in de 100ste Giro", zegt hij. "Uiteraard moeten we realistisch zijn: één etappe winnen in een Grote Ronde is al een sterke prestatie. Tijdens deze honderdste Giro zullen we trachten een etappe te winnen met onze ploeg. Mijn ploegmaats zullen tijdens die drie weken ook hun eigen kans mogen gaan."



Overigens acht Greipel de kans klein dat hij deze Giro d'Italia helemaal uit gaat rijden. "Laat ik zeggen dat het parcours van de laatste week niet op mijn lijf geschreven is. Zowel ikzelf, de ploeg als de Giro-organisator heeft graag dat ik hier aan de start kom, maar we moeten ook een goede balans vinden in mijn wedstrijdschema om onze doelstellingen na te streven. Dus de kans bestaat dat ik de Giro vroeger verlaat. Maar we verkiezen uiteraard een deelname aan een fantastische koers als de Giro boven een alternatief programma."