Vakbond MPCC doet oproep aan organisaties WorldTour

5 mei 2017 – In navolging van het nieuws omtrent het dopinggebruik van Bardiani-CSF-renners Stefano Pirazzi en Nicola Ruffoni, roept wielervakbond MPCC de organisaties van WorldTour-koersen op om alleen nog ploegen te laten starten die zijn aangesloten bij de vakbond. "Sinds de weigering van de Giro-organisatie in 2015, om de regels van de MPCC toe te passen, blijft de organisatie ploegen als Bardiani-CSF uitnodigen", meldt de vakbond op Twitter.



Hiermee refereert de MPCC naar een voorval tijdens de Giro in 2015. Toen negeerde Bardiani-CSF de regels van de vakbond door, ondanks een te lage cortisolwaarde, Nicola Boem op te stellen.



De geloofwaardigheid van de wielersport is de afgelopen jaren in discrediet gebracht. De MPCC is een vakbond van teams die zich inzet voor een schonere wielersport. Zowel WorldTour ploegen als continentale ploegen kunnen zich bij de MPCC aansluiten. Onder andere Team Sunweb en Roompot-Nederlandse loterij zijn aangesloten bij de vakbond.