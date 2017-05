Bardiani-CSF 'gewoon' van start in Giro d'Italia

12:33 – Bardiani-CSF is officieel van start gegaan in de Giro d'Italia. De kans was aanwezig dat de gehele Italiaanse ploeg uit koers werd genomen, maar dat is vooralsnog niet gebeurt. De ploeg start met zeven renners, omdat er geen mogelijkheid meer is om de selectie aan te vullen.



Bardiani-CSF werd gisteren verrast door het dopingnieuws omtrent renners Stefano Pirazzi en Nicola Ruffoni. De ploeg deelt op Twitter een teamfoto met de overgebleven zeven renners voor de start van de eerste etappe: "We zijn aangeslagen en in shock"