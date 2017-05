Van Aert bereidt zich voor op start wegseizoen

14:01 – Wereldkampioen veldrijden Wout van Aert begint 14 mei aan zijn wegseizoen. "Op 14 mei rijd ik in Verrebroek mijn eerste wedstrijd. Een kermiskoers, ideaal om erin te komen", vertelt Van Aert in een interview met Sporza. Zijn eerste grote optreden zal zijn tijdens de Ronde van België.



Na een vakantie op de Dominicaanse Republiek is Van Aert inmiddels zes weken in training voor het wegseizoen. Vorig jaar won hij de proloog van de Ronde van België en verbaasde daarmee zichzelf, maar dit jaar verwacht hij minder goed te zijn: "Ik ben er al veel op aangesproken. Dit jaar verwacht ik minder goed te zijn dan vorig jaar, toen was ik al eerder aan de voorbereiding begonnnen."



De ploeg van Van Aert, Sniper Cycling Team, presteert tot nu toe dramatisch. "Dat is jammer, maar je mag niet vergeten dat dit een nieuwe ploeg is. Daar horen kinderziektes bij." De Belg verwacht hierdoor dat het publiek wel wat van hem verwacht, maar krijgt van zijn ploeg de ruimte om rustig aan te doen. Zijn seizoen zal vooral in het teken staan van het BK tijdrijden: "Het is belangrijk voor mij om elke zomer een doel te hebben. Dit jaar is dat het BK tijdrijden, maar ik wil daar graag zonder druk starten. Ik verwacht ook niet dat ik potten zal breken tegen mannen als Victor Campenaerts en Yves Lampaert."



Over zijn ambities op de weg is Van Aert duidelijk: "Ik wil graag nog eens meedoen met een aantal klassiekers, maar ik wil eerst een volwaardige winter rijden."