Raúl Alarcón wint eerste etappe Rond van Madrid

14:11 – Raúl Alarcón heeft de eerste etappe van de Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid op zijn naam geschreven. Hij was de snelste in een kopgroep van negen man. Het podium wordt gecompleteerd door respectievelijk Dmitry Strakhov en Richard Carapaz.



De eerste etappe werd verreden over 145 kilomteren met vertrek en aankomst in Las Rozas. Een kopgroep van negen man wist uit de greep van het peloton te blijven en hield uiteindelijk een voorsprong over van 2 minuten en 33 seconden. Een van de favorieten, Oscar Sevilla, eindigde net buiten het podium als vierde.



Alarcón is in vorm, hij versloeg afgelopen maandag ook al Nairo Quintana in de ronde van Asturië. De Spanjaard is logischerwijs ook de eerste leider in de dertiende editie van de driedaagse koers.