Kruijswijk moet dertien tellen inleveren na oponthoud

18:28 – Voor Steven Kruijswijk is de Giro d'Italia niet optimaal van start gegaan: de Brabander moest even afstappen nadat het peloton op drieënhalve kilometer van de streep in Olbia in de remmen moest, waarop een select groepje weg wist te springen. Waar zijn concurrenten voor het eindklassement de sprong wisten te maken, moest Kruijswijk een aantal seconden prijsgeven.



In de officiële uitslag is de kopman van LottoNL-Jumbo, die na zijn sterke optreden van vorig jaar tot de favorieten voor deze editie kan worden geschaard, als 72ste genoteerd. De 29-jarige had in de persoon van Jos van Emden een ploegmakker mee, ook Wilco Kelderman en Moreno Hofland reden bij hun landgenoot. De opgelopen achterstand bedraagt dertien seconden.



De rit werd overigens gewonnen door Lukas Pöstlberger: de jonge Oostenrijker wist de sprinters te verrassen door kort voor de flamme rouge op de pedalen te gaan staan. Hij is zodoende de eerste drager van het roze, Caleb Ewan en André Greipel krijgen zaterdag een herkansing.