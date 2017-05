Pöstlberger zat in een flow: "Het ging nog best makkelijk"

23:08 – Lukas Pöstlberger kroonde zich vrijdag tot de verrassende winnaar van de openingsrit van de Giro d'Italia. De Oostenrijker van BORA-Hansgrohe ging er vlak voor de finish in zijn eentje vandoor en slaagde erin om vooruit te blijven. "Dit is de mooiste overwinning van mijn carrière."



Pöstlberger slaagde erin om topsprinters Caleb Ewan en André Greipel achter zich te houden. Na afloop besefte hij nog niet helemaal wat er was gebeurd. "Toen we in Olbia aankwamen raakte de organisatie bij onze ploeg een beetje zoek. Maar achter mij was een gat en ik hoorde in mijn radio: "Als je ruimte hebt: ga!" Daarna ging alles eigenlijk verrassend makkelijk, ik zat in een flow", zegt hij op de website van zijn ploeg.



In de slotkilometer ging de Oostenrijker er solo vandoor. "Op zevenhonderd meter van de streep vroeg ik me af waarom niemand me in kwam halen. Maar niemand kwam en ik won", aldus Pöstlberger, die nog altijd moeilijk kan geloven dat hij zaterdag in de roze trui mag starten. "Ik heb hier geen woorden voor. Ik heb een paar uur of een glas wijn nodig om dit te beseffen."