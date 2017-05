D'Hoore klopt Wild en wint tweede etappe in Chongming

10:52 – Jolien d'Hoore heeft de tweede etappe in de Tour of Chongming op haar naam geschreven. De Belgische toonde zich in deze rittenkoers, die meetelt voor de Women's WorldTour, net iets sneller dan Kirsten Wild. Wild schreef gisteren de openingsrit op haar naam, maar moest vandaag genoegen nemen met een tweede plaats.



Voor d'Hoore betekent deze overwinning juist revanche voor gisteren. In de eerste etappe werd de Belgische door een valpartij namelijk uitgeschakeld voor de zege. Vandaag toonde d'Hoore zich echter de sterkste in de massasprint na ruim 135 koers op het schiereiland Chongming (vlakbij de miljoenenstad Shanghai).



Achter Kirsten Wild wist de Italiaanse Anna Zita Maria Stricker beslag te leggen op de laatste podiumplaats. De Ronde van Chongming wordt morgen afgesloten met de derde en laatste etappe.