Ewan en Greipel teleurgesteld na gemiste kans op roze

11:10 – De roze trui als beloning voor één geslaagde sprint. Met dit droomscenario in het achterhoofd stapten de grote sprintkanonnen vrijdagmorgen op de fiets in Alghero. Het liep echter allemaal anders. In plaats van een koninklijke sprint om de Maglia Rosa in Olbia, wist Lukas Pöstlberger het hele peloton te verrassen met een sublieme slotkilometer. Voor de sprinters restten na afloop slechts teleurstelling en frustratie.



Zo toonde Caleb Ewan zich na La Grande Partenza buitengewoon ontevreden. "Ik voelde me echt heel goed en reed ook een goede sprint. Bovendien krijg je niet zoveel kansen om in een grote ronde aan de leiding te komen. Ik ben dan ook behoorlijk teleurgesteld na deze gemiste kans", aldus de Australiër van Orica-Scott tegenover Cyclingnews.



Zijn rivaal André Greipel toonde zich eveneens teleurgesteld, maar kwam na afloop wel meteen met complimenten voor de ritwinnaar. "Ik zat ongeveer in tiende positie toen hij aanviel. We probeerden hem nog terug te pakken, maar we hadden niet genoeg tijd om te reageren. Chapeau voor de winnaar, hij reed een hele sterke laatste kilometer en verdient daarom deze zege."



Ondanks dat de Gorilla Pöstlberger vooraf niet tot de favorieten had gerekend, kwam de Oostenrijker voor hem niet compleet onverwacht. "Natuurlijk ken ik hem. Hij was volgens mij al vierde (vijfde, red.) in Harelbeke, dus het is duidelijk een sterke renner. Dit was natuurlijk niet het plan van Bora-Hansgrohe voor vandaag, maar je moet gebruik maken van de situatie en dat heeft hij zeker gedaan."