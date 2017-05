Teklehaimanot geniet van bergtrui in Giro: "Ongelooflijk"

21:09 – Daniel Teklehaimanot rijdt zondag in de derde etappe van de Giro d'Italia in de blauwe trui. Nadat de renner van Dimension Data uit Eritrea vrijdag nog naast de leiding in het bergklassement greep, had hij zaterdag wel succes met zijn poging.



"Ik wil het team bedanken voor deze kans", blijft Teklehaimanot bescheiden op de website van zijn ploeg. "Gisteren heb ik mijn best gedaan in de ontsnapping, maar leverde het niets op. Vandaag is het wel gelukt. Ik heb een beetje geluk gehad omdat ik op de laatste klim moe begon te worden en het peloton kwam er ook aan. Ik heb me zoveel mogelijk gespaard en daarna alles gegeven tot de top. Die klim was het meest belangrijk omdat daar de meeste punten te behalen waren."



"Het is ongelooflijk dat ik de bergtrui heb gegrepen in de Tour de France en nu ook in deze speciale, honderdste Giro d'Italia. Het is ongelooflijk om op het podium te staan in deze grote ronden en vandaag ben ik ontzettend blij", besluit Teklehaimanot.