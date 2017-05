Giro-etappe 3: eenvoudig slotstuk van Sardinisch drieluik

9:49 – Voordat het peloton het vliegtuig naar Sicilië instapt, waar dinsdag met de beklimming van de Etna de eerste aankomst bergop is in deze honderdste Giro d'Italia, wacht eerst nog het sluitstuk van een Sardinisch drieluik. Maandag is de eerste rustdag, maar echt lastig zullen de renners het vandaag (zondag) niet krijgen.



Qua moeilijkheidsgraad heeft de organisatie van de Giro d'Italia de derde etappe slechts één van de vijf mogelijke sterren gegeven. Eén blik op het etappeprofiel is voldoende om te leren waarom. De rit gaat over slechts 148 kilometer van Tortolì naar Cagliari, de hoofdstad van het eiland Sardinië. Het parcours bevat weinig hindernissen.



Na het startsein in Tortolì vertrekt het peloton in zuidelijke richting, waarbij het parcours wat oneffenheden bevat. Het zal de sprinters niet in verlegenheid brengen, zeker omdat de mogelijkheden voor hen niet voor het oprapen liggen in deze Giro. Bij Villasimius, na ongeveer negentig kilometer, gaan de renners met de kustlijn mee naar het westen.



Ook daarna bevat de route hoogteverschillen, met onder meer de beklimming van de gecategoriseerde Capo Boi. De eerste kilometer van deze 2,8 kilometerlange berg kent een gemiddeld stijgingspercentage van 3,2 procent, vervolgens gaat het gemiddeld met 5,8 procent omhoog. Vlak voor de top ligt een gedeelte waar de kuiten van de renners met 10 procent gemiddelde stijging worden geconfronteerd. De top van de Capo Boi is ruim veertig kilometer voor de finish.



De laatste tien kilometer zijn volledig vlak. De wegen aldaar zijn breed, maar hebben wel enkele rotondes. Scherpe bochten zijn er echter niet. Het rechte stuk waarop, als er geen gekke dingen gebeuren, de massasprint plaatsvindt is achthonderd meter lang. Na zijn ritzege van zaterdag is rozetruidrager André Greipel ook vandaag de favoriet. De Duitser van Lotto Soudal zal vermoedelijk de meeste concurrentie krijgen van Caleb Ewan en Fernando Gaviria.



De etappe begint om 13.45 uur, de aankomst wordt verwacht tussen 17.02 uur en 17.22 uur.