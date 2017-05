Vos boekt in Trofee Maarten Wynants eerste zege in 2017

15:33 – Marianne Vos heeft haar eerste overwinning van 2017 te pakken. De 29-jarige renster van WM3 Energie was zondag de beste in de Trofee Maarten Wynants, een eendagskoers in België. Vos gaf in de sprint Maria Giulia Confalonieri en landgenote Eva Buurman het nakijken.



Voor Vos was de Trofee Maarten Wynants haar zesde koers op de weg van dit seizoen. Tot dusver was een derde plaats in de EPZ Omloop van Borsele, twee weken geleden, haar beste klassering in 2017. Eric van den Boom, de ploegleider van WM3 Energie, is tevreden met het succes. "Een prachtige zege. Prachtig dat het team de taken uitvoert zoals vooraf besproken", reageert hij op Twitter.



De Belgische Lotte Kopecky was vorig jaar de beste in de Trofee Maarten Wynants.