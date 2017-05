Kruijswijk bleef rustig: "Er zaten geen gevaarlijke renners mee"

20:25 – De derde etappe van de Giro d'Italia werd gekenmerkt door een chaotische finale, waarin de wind ook een grote rol speelde. Steven Kruijswijk was dit keer goed bij de les en zag van de klassementsmannen alleen Bob Jungels een paar seconden pakken.



De kopman van Team LottoNL-Jumbo lijkt zich weinig zorgen te maken over nummer zes van vorig jaar. "Ik zat bij de andere klassementsmannen en al snel was het duidelijk dat er geen gevaarlijke renners voor het klassement in het eerste groepje zaten", zegt hij op de site van zijn ploeg.



"Het was de hele dag wind tegen en dan weet je dat het op een punt aankomt. Ik heb zoveel mogelijk bij de eerste tien gereden en ik moest zorgen dat ik bij de favorieten bleef en dat is vandaag goed gelukt", vervolgt Kruijswijk. "Op de eerste dag was ik niet scherp, maar dat hebben we gisteren en vandaag goed opgepakt. Al zegt dit nog niks over de rest van de Giro."



Na drie ritten waarin de mannen met een goede sprint aan de bak mochten, is Kruijswijk klaar voor de eerste bergrit. "Ik ga met vertrouwen richting de Etna, daar zal er meer duidelijk worden over de verhoudingen in het peloton."