De Bezemwagen: de 'Nijdam' van Lukas Pöstlberger

11:40 – Lukas Pöstlberger, de nieuwe Jelle Nijdam van het peloton. De Oostenrijker verraste iedereen, incluis zichzelf, met zijn zege in La Grande Partenza op Sardinië. Daarna zorgde Quick-Step Floors voor vermaak met een waaiercoup in Cagliari. De Giro d'Italia is begonnen, er liggen drie weken genot voor de boeg.



De 'Nijdam' van Pöstlberger

De coup van Quick-Step Floors

Een finisheur, dat was Jelle Nijdam. Een finisheur is, zo beschrijft Menno Haanstra treffend op wielerblog Het is Koers, een afmaker. Geen klassieke afmaker als Mark Cavendish of André Greipel. De finisheur wint minder vaak dan dat soort mannen, maar zal zijn zeldzame zege in de geheugens van iedere liefhebber prenten. Nijdam had de gave een sprintend peloton nipt voor te kunnen blijven in volle finale en was daarom de ultieme finisheur. Dat is niet meer mogelijk in het huidige wielrennen, zo is de meest rationele analyse. Tegenwoordig staat het peloton bol van controle als het parcours weinig hoogtemeters kent. De sprinters vieren dan hoogtij.In Italië valt altijd wel wat te klimmen, zo ook in de eerste etappe van de Giro. Toch zou die eerste roze trui van de honderdste versie van La Corsa Rosa ten prooi vallen aan een sprinter. Een klim in finale, maar niet steil genoeg. De laatste kilometers bochtig en oplopend, maar spurters zouden daar al op hun post zitten. Net als Pöstlberger, die op kop sleurde voor ploeggenoot Sam Bennett. Tot zijn eigen verbazing lag er na een bocht een gat achter zijn wiel. Dat gat werd vijftien meter, terwijl in zijn oor werd geschreeuwd: "Je bent los, ga ervoor." Kijken, kijken en nog eens kijken. De kuiten van Pöstlberger wilden naar de streep, het hoofd bleef achterom kijken. Hoe dan ook, Pöstlberger, 25 jaar en debutant in een grote ronde, won . Op zijn Nijdams als een ware finisheur.

Nadat Pöstlberger het in rit twee stiekem nog een keer probeerde, had gorilla Greipel zijn zege en de roze trui alsnog gepakt in Tortolì. Voor nieuw vuurwerk was Quick-Step Floors verantwoordelijk. De blauwhemden trokken het peloton in waaiers. Bob Jungels toonde zijn koersinstinct en pakte tien tellen op zijn concurrenten voor het klassement, terwijl ploeggenoot Fernando Gaviria naar de zege én het roze spurtte. Gaviria, die in Parijs-Tours vorig jaar al liet zien ook een finisheur te kunnen zijn.



En de Nederlanders in Italië? Die deden het naar behoren. Steven Kruijswijk liet in rit één dertien tellen liggen en Tom Dumoulin baalde stiekem dat hij niet in het wiel van Jungels zat toen de Luxemburger in rit drie aanzette. Bauke Mollema baalde vooral dat 'zijn' Feyenoord nog geen kampioen van Nederland is. Morgen, dan staat de eerste echte test te wachten.



Wat staat ons deze week te wachten?

Door: Benjamin de Bruijn



Rit vier in Italië finisht namelijk op de top van vulkaan Etna. Het Giro-peloton trekt op deze rustdag van Sardinië naar Sicilië. Op Sicilië zal meteen duidelijk worden hoe de verhoudingen tussen de klassementsrenners bergop liggen. Na wat heuvels mag het peloton zondag weer vol aan de bak met aankomst bergop in Blockhaus De onvermoeibare fan kan naast de Ronde van Italië vanaf dinsdag genieten van de Vierdaagse van Duinkerke (die zes dagen duurt). Deze week staat ook de Ronde van Californië op de rol, een meerdaagse die zowel voor de heren als de dames meetelt voor de WorldTour.Tot en met zondag 28 mei: Giro d'Italia Dinsdag tot en met zondag: Vierdaagse van DuinkerkeZondag tot en met zaterdag: Ronde van CaliforniëDonderdag tot en met zondag: Ronde van Californië