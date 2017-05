Round-up: zo werden alle Giro-etappes gewonnen

11:15 – De Giro d'Italia is afgelopen. Drie weken Italiaans wielergenot begon met Lukas Pöstelberger, die tot ieders én zijn eigen verbazing La Grande Partenza won, en eindigde zondag met Nederlandse wielerhistorie in Milaan. WielerUpdate.nl brengt alle etappewinnaars van de honderdste Giro d'Italia in beeld.



Etappe 1: de 'Nijdam' van Pöstlberger



Omkijken, omkijken en nog eens omkijken. Als Lukas Pöstlberger vijftien meter voorsprong heeft, kan hij nauwelijks geloven dat hij los is. In zijn oortje hoort de Oostenrijker een duidelijk bevel: "Je bent los, ga ervoor." Pöstlberger kan nog een keer aanzetten bij het ingaan van de laatste kilometer en legt alle sprinters het zwijgen op. Is de nieuwe Jelle Nijdam geboren?



Etappe 2: De Gorilla toont zijn spierballen



André Greipel is de grote favoriet voor het eerste roze, maar ziet zuiderbuur Pöstlberger als debutant in een grote ronde met het Maglia Rosa aan de haal gaan. In rit twee is het tijd voor revanche. De Gorilla overleeft de bergen en sprint daarna in de straten van Tortolì naar de overwinning én het roze. Het is alweer de zevende Giro-triomf van Greipel.



Etappe 3: geen maat op Gaviria (deel I)



De liefhebber zit te kirren van geluk als Quick-Step Floors in de finale van de derde etappe een waaier opzet. Het peloton breekt vooraan. Bob Jungels pakt tijd (al zijn het maar tien tellen) op zijn concurrenten voor het klassement en ploeggenoot Fernando Gaviria gaat met de zege aan de haal. Opnieuw is de bonus voor de dagwinnaar het roze.



Etappe 4: Polanc verrast met uitbarsting op Etna



Er zijn zullen weinig (of geen) wielervolgers zijn die Jan Polanc op hadden geschreven als ritwinnaar van de eerste serieuze bergetappe in de Giro. De Sloveen houdt stand na een lange vlucht en zwoegt zich omhoog bij de slotklim. Ilnur Zakarin wordt tweede en pakt wat tijd op zijn concurrenten voor het klassement, verder houden alle favorieten voor eindwinst elkaar in de tang. Ook Bauke Mollema, Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin.



Etappe 5: geen maat op Gaviria (deel II)



Moeilijk te geloven, maar waar: Gaviria is in Italië bezig aan zijn eerste grote ronde. De Colombiaan rijdt rond alsof hij dat al jaren doet, en al zijn collega's houden rekening met hem als er gesprint moet worden om de ritzege. In etappe vijf verslaat Gaviria Jakub Mereczko en Sam Bennett en wint hij zijn tweede rit.

Etappe 6: Dillier verrast Stuyven in Terme Luigiane



Als Silvan Dillier en Jasper Stuyven na een lange vlucht mogen strijden om de dagzege, staan alle ogen gericht op de Belg. Stuyven heeft een sterk eindschot, maar de zware dag en de oplopende finishstraat maken zijn zege niet tot een zekerheidje. Sterke, Dillier sprint Stuyven eruit en pakt zo zijn eerste zege in een grote ronde.



Etappe 7: Ewan zet teleurstelling om in ritwinst



De sprintstijl van Caleb Ewan is heerlijk om naar te kijken. De kleine, vinnige Australiër kan dieper over zijn stuur duiken dan wie dan ook. Ewan ging met grote ambities van start in de Giro, maar ziet in de eerste etappes vooral Gaviria met zeges aan de haal gaan. Na een hectische finale in etappe zeven is Ewan wel de beste en verslaat hij Gaviria.



Etappe 8: Gorka Izagirre wint spektakelstuk



Hij zou de opdracht hebben gekregen om bij kopman Nairo Quintana te blijven, maar raakt in een kansrijke kopgroep. Daarna kiest Gorka Izagirre het spoor van Giovanni Visconti en als Valerio Conti in de laatste kilometer vlak voor zijn neus onderuit gaat, kan de Spanjaard niets anders doen dan gas geven. Izagirre houdt vol en komt solo over de meet in Peschici.



Etappe 9: Quintana slaat dubbelslag op Blockhaus



De tweede bergrit van deze Giro d'Italia brengt met de beklimming naar Blockhaus het nodige spektakel. Nog voor de beklimming knalt Wilco Kelderman op een stilstaande motor, waardoor hij uit koers moet en de kopmannen van Sky en Orica tijdverlies oplopen. Op de slotklim neemt Movistar het initiatief, met Quintana als sublieme vaandeldrager. De Colombiaan valt om de haverklap aan en weet uiteindelijk solo over de meet te komen. Naast de dagzege, grijpt hij met zijn triomf ook nog eens het roze. Achter Quintana, laten de Nederlanders zich eveneens van hun beste kant zien: Dumoulin eindigt als derde, vlak voor Bauke Mollema.



Etappe 10: Dumoulin grijpt macht



Hij is de grote favoriet om de tiende etappe te winnen en maakt die rol waar. Onderweg heeft Dumoulin het zwaar, het is 'een worsteling met zichzelf'. Het resultaat is fantastisch. Dumoulin staat in één klap fier aan de leiding na zijn gewonnen tijdrit in Montefalco. Nairo Quintana staat tweede op 2.23, Bauke Mollema rijdt ook sterk en klimt naar plek drie in de algemene rangschikking.



Etappe 11: Fraile rondt vlucht succesvol af



Omar Fraile had etappe elf vooraf met rood omcirkeld in zijn agenda. Na een dag lang aanvallen rondt de Spanjaard succesvol af in Bagno di Romagna. Rui Costa en Pierre Rolland hebben het nakijken in. Hoewel Fraile al naam maakte door in de Vuelta a España twee keer - in 2015 en 2016 - het bergklassement te winnen, is het pas zijn eerste zege op WorldTour-niveau.



Etappe 12: geen maat op Gaviria (deel III)



De onafwendbare sprint in de lange twaalfde etappe wordt een prooi voor Gaviria. De Colombiaan laat zien de beste sprinter in het peloton te zien. In Reggio Emilia pakt hij zijn derde ritzege in zijn debuut in een grote ronde. Het is deel drie van zijn show.



Etappe 13: geen maat op Gaviria (deel IV)



Het begint bijna saai te worden als Gaviria naar zijn vierde zege spurt in Tortona. Gelukkig is kijken naar een supertalent nooit saai. "Dit bewijst dat ik goed in vorm ben", duidt Gaviria na afloop nuchter en correct.



Etappe 14: Dumoulin imponeert op Oropa



Quintana versnelt, de Nederlandse wielerfan houdt zijn adem in. Gaat de kleine Colombiaan nu al knabbelen aan zijn achterstand in het klassement op Dumoulin? De Limburger zelf blijft rustig op Oropa. Eigen tempo, geen paniek. 'Een soort twintigminutentest', noemt hij het zelf. "En daar ben ik wel goed in." Als Turbo Tom eenmaal op stoom is, vreet hij Quintana met huid en haar op en snelt hij de zwalkende Ilnur Zakarin een paar meter voor de meet voorbij. Maglia Rosa Dumoulin wint de veertiende etappe, zijn tweede in deze Giro. Zijn status van favoriet voor de eindzege is niet meer te vermijden.



Etappe 15: Jungels verrast zichzelf



Enigszins tot zijn eigen verbazing wint Bob Jungels de vijftiende etappe van de Giro. De Luxemburger blijkt in de laatste honderden meters de beste sprinter van een fraaie kopgroep van tien. Dumoulin verliest een paar tellen op Quintana, maar begint met een riante voorsprong van 2.41 op Quintana aan week drie in Italië.



Etappe 16: Dumoulin poept, Nibali wint



De darmen van Dumoulin zijn na de koninginnenrit naar Bormio nationaal bezit. Had hij het in zijn broek moeten doen? Had hij sneller kunnen handelen? Dumoulin krijgt in etappe zestien buikkrampen en moet ontlasten. Het is niet meer op te houden. De drager van het roze verlaat de groep met favorieten vlak voor de slotklim, duikt de berm in en gaat zitten. Verlost harkt Dumoulin zich daarna in zijn eentje omhoog bij de Umbrailpass en vliegt hij naar beneden in de afdaling naar Bormio. Vincenzo Nibali is de sterkste van de dag en vliegt naar de etappezege.



Etappe 17: aanvaller Rolland beloont zichzelf



Pierre Rolland is tijdens etappe zeventien de hele dag in de aanval. Als hij zich vanuit een kleine kopgroep terug laat zakken in een grotere achtervolgende groep, lijkt zijn missie van de dag vooral om bergpunten te sprokkelen. Maar het terugzakken blijkt een uitstekende tactiek in de strijd om de dagzege. In de finale gaat Rolland solo, om in Canazei glorieus over de meet te rollen.



Etappe 18: Van Garderen maakt Giro goed



De sprint-à-deux tussen Tejay van Garderen en Mikel Landa gaat om eerherstel. Beide renners zijn naar Italië gekomen voor een goed klassement, beide renners slagen niet in die opzet. Van Garderen duikt in de laatste bocht binnendoor bij zijn medevluchter en maakt daarmee zijn Giro goed. Landa zit na de etappe nog wat steviger in de bergtrui en zal een dag later alsnog zegevieren.



Etappe 19: Landa heeft 'm te pakken



Nog maar een keer aanvallen dan, zal Landa gedacht hebben. De Spanjaard van Team Sky had zijn aanvallende koersstijl op de rustdag aangekondigd en lost die belofte dubbel en dwars in. In de rit waarin Dumoulin (tijdelijk) het roze verliest aan Quintana, komt Landa solo over de meet. Zijn vingers wijzen naar de hemel voor zijn overleden oud-ploeggenoot Michele Scarponi.



Etappe 20: Pinot wint laatste bergrit



Wat zijn concurrenten ook proberen, Dumoulin is niet stuk te krijgen in de laatste bergetappe. De Nederlander krijgt hulp van Mollema, Yates en Jungels en eindigt op vijftien tellen van de favorietengroep. De basis voor de Giro-zege is gelegd. Pinot snelt in de kopgroep naar de dagzege.



Etappe 21: Nederlandse wielerhistorie in Milaan



Dumoulin begint als de nummer vier aan de laatste dag van de honderdste Giro d'Italia. De kleine achterstand op Pinot en Nibali is al bij het eerste tussenpunt (na 8,8 kilometer) van de afsluitende tijdrit weggewerkt. Quintana heeft 53 tellen voorsprong, maar is die kwijt na 17,4 kilometer (het tweede meetpunt). Er staat geen maat op Dumoulin, die uiteindelijk ruim een halve minuut voor Quintana eindigt in het klassement. Jos van Emden maakt het Nederlandse feest in Milaan compleet door 'eindelijk die grote zege' te pakken. 28 mei 2017 wordt een historische dag voor het Nederlandse wielrennen.