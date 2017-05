Giro-etappe 4: eerste test voor klassementsrenners

16:00 – Het peloton is neergestreken op Sicilië, een eiland ten zuidwesten van het Italiaanse vasteland, waar gelijk een loodzware bergetappe op het programma staat. De vierde etappe in de Giro d'Italia is 181 kilometer lang en eindigt halverwege de Etna. Alle ogen zullen gericht zijn op Vincenzo Nibali, die ongetwijfeld zijn zinnen heeft gezet op deze bergetappe op zijn geboorte-eiland.



De renners gaan van start in Cefalù, een oud vissersplaatsje dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een toeristische trekpleister. Tijdens de eerste vijftig kilometer kunnen de renners opwarmen, alvorens ze beginnen aan de eerste beklimming van de dag: de Portella Femmina Morta. De Portella Femmina Morta is bijna 33 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 4,5%. Een lopende klim dus, al kan het stijgingspercentage oplopen tot 8%. De organisatie heeft de klim ingedeeld in categorie twee.



Er volgt een afdaling van ongeveer dertig kilometer en hierna zal er geen meter meer vlak zal zijn. Veertig heuvelachtige kilometers volgen in de aanloop naar de Etna. Geloste renners moeten van goede huize komen, willen zij weer kunnen aansluiten bij de kop van de wedstrijd.



Met nog twintig kilometer voor de kiezen start de grande finale: de beklimming van de Etna, met aankomst in Rifugio Sapienza. Het gemiddelde stijgingspercentage is 6,6% en de maximale stijging bedraagt 12%. De organisatie heeft deze klim ingedeeld in categorie één. Het laatste gedeelte van de klim heeft een stijgingspercentage van 11% en zal ongetwijfeld spektakel opleveren. Met een lengte van vijf kilometer zullen hier de mannen van de jongens gescheiden worden.



In 2011 werd de Etna ook al eens beklommen in de Giro d'Italia. Pieter Weening reed toen in het roze omhoog, maar zag Alberto Contador de dagzege pakken en daarmee ook het leiderstricot overnemen. Het bleek de basis voor zijn eindoverwinning. De Spanjaard werd achteraf uit de uitslag geschrapt wegens een positieve dopingtest, waardoor de Maglia Rosa werd toegekend aan Michele Scarponi. Scarponi overleed onlangs na een tragisch ongeval tijdens een training.



De vierde etappe van de Giro d'Italia begint om 12.00 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.00 uur en 17.40 uur. Van start tot finish is de koers live te volgen via de liveticker van WielerUpdate.nl.