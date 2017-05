Quick-Step komt met ijzersterke formatie naar Hammer Series

11:35 – Quick-Step Floors heeft haar selectie voor de Hammer Series bekendgemaakt. De Belgische ploeg komt met een ijzersterke formatie naar Nederland. Fernando Gaviria, Philippe Gilbert en Zdeněk Štybar zijn de grote namen binnen het team.



Afgelopen zondag won sprinter Fernando Gaviari de derde etappe in de Giro d'Italia. Hij zal logischerwijs de grote troef zijn tijdens de Hammer Sprint: 'We hebben geweldig werk laten zien tijdens de derde etappe van de Giro en dat zullen we ook moeten doen tijdens de Hammer Series, als we kans willen maken op de winst."



Philippe Gilbert heeft aangetoond dat het Nederlandse landschap hem goed ligt, want hij won in het voorjaar de Amstel Gold race. Gilbert denkt dat de Hammer Series interessant zijn voor het publiek: "Voor deze keer is het niet een individuele rijder die wordt herinnert door een overwinning, maar het hele team. Dat is zowel voor de rijders als voor het publiek heel interessant.



De volledige selectie bestaat uit:

Jack Bauer

Rémi Cavagna

Tim Declercq

Fernando Gaviria

Philippe Gilbert

Maximilian Schachmann

Zdeněk Štybar