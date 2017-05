Quick-Step wil niet hele ploeg opofferen voor roze trui

10:48 – Bob Jungels is na de beklimming van de Etna de nieuwe drager van de Maglia Rosa in de honderdste Giro d'Italia. Toch is zijn ploeg Quick-Step Floors niet per definitie van plan het roze in dit stadium van de Giro al met man en macht te verdedigen. "Ik weet niet of het zo verstandig is om heel onze ploeg daarvoor op te offeren", aldus ploegleider Rik van Slycke.



De ploegleider van de Belgische formatie denkt met dit voornemen vooral aan de kans op nieuwe etappezeges. "Er komen (voor Gaviria, red.) nog sprintetappes aan. Als we tijdens die ritten telkens op kop blijven rijden tot en met de slotkilometer, dan wordt dat een beetje moeilijk. We zijn nog maar in de eerste week, dus we moeten wat voorzichtig te werk gaan", aldus Van Slycke tegenover Sporza.



Onverwacht kwam het roze van Jungels voor de ploegleiding echter niet. "Het was een beetje jammer voor Gaviria dat hij vandaag als roze trui geen vlakke rit voorgeschoteld kreeg. Maar we hadden vooraf al in ons achterhoofd dat Jungels Gaviria zou kunnen aflossen in het roze. Jungels moest gewoon standhouden in de groep der favorieten en dat is hem gelukt."



Meer dan standhouden zat er voor de meeste favorieten niet. De eerste aankomst bergop kon het gehoopte spektakel niet bieden en kende een gesloten karakter. "Het was de eerste aankomst bergop, het was warm en er stond enorm veel wind. Iedereen zat op zijn limiet. En dan is er automatisch de schrik om tijd te verliezen. Iedereen is heel zuinig met zijn krachten", aldus de ploegleider van Quick-Step.