Rohan Dennis: "Voelt alsof alles voor niets is geweest"

11:52 – Na het echec van Bardiani, werd Rohan Dennis gisteren de eerste uitvaller in de honderdste Giro d'Italia. De Australiër had tijdens de vierde etappe teveel last van zijn valpartij op Sardinië en besloot daardoor de strijd vroegtijdig te staken. "Ik probeerde gewoon positief te blijven en dacht dat het tijdens de etappe misschien nog wel goed kwam", aldus Dennis.



De tijdritspecialist van BMC ging in Cefalù dan ook nog wel van start, maar had er meteen al weinig vertrouwen in. "Na ongeveer een uur sprak ik met Max Sciandri in de auto: 'Ik ga proberen om de bevoorrading te halen en denk dat dat wel eens mijn limiet zou kunnen zijn. Maar we zien wel hoe het daar gaat'."



Onderweg bleek echter al vrij snel dat het niet goed ging. "Ik werd op de eerste lange beklimming al meteen gelost, terwijl het peloton toen nog gewoon langzaam reed. Valerio Piva zei daarna vanuit de auto dat het de inspanning niet meer waard is en dat ik beter in de auto kon stappen.". Zo geschiedde en dus kwam de Giro van de Australiër al binnen een week ten einde.



"Natuurlijk ben ik teleurgesteld. Ik vind het vooral teleurstellend voor de mensen die me in de voorbereiding hebben geholpen. Mijn coach kwam met zijn familie helemaal uit Amerika om mij tijdens de Tour of the Alps te begeleiden. Wanneer je dan opgeeft, voelt het alsof alles voor niets is geweest. Maar ik wil nu gewoon geod herstellen en concentreer me maar op de rest van het seizoen."