Zwaar teleurgestelde Alaphilippe zet streep door Tour

19:23 – Momenteel ligt de focus in wielerland uiteraard op de Giro d'Italia, maar ook de Tour de France is uiteraard weer aanstaande. Wie tijdens de Franse rittenkoers in ieder geval niet in actie zal komen, is Julian Alaphilippe. De 24-jarige renner van Quick-Step Floors zet door knieproblemen een streep door de Tour.



Dat maakt zijn ploeg woensdag wereldkundig. De Fransman kampt al enige tijd met de blessure en omdat de behandeling niet goed is aangeslagen, is zijn herstelperiode uitgebreid. Hierdoor zal hij in juli niet rijden in de Tour de France, tot grote ontzetting van hemzelf. "Ik kan met geen woorden uitleggen hoe erg ik baal", zegt hij. "De Tour was mijn grote doel in dit jaar en het is erg teleurstellend dat ik moet afzeggen."



Alaphilippe blijft echter ook strijdbaar. "Ik moet nu volledig herstellend en goed terugkomen later in het jaar. Gelukkig is het seizoen nog lang."