"Luka Pibernik? Beter in het roadbook kijken, jongen!"

9:10 – Het was een vreemde gewaarwording: Luka Pibernik, een van de knechten van Vincenzo Nibali bij Bahrain Merida, spurtte bij het peloton weg en hief zijn handen ten hemel terwijl hij de eindstreep passeerde in Messina. Echter, wat Pibernik even was vergeten, de renners moesten nog een rondje voor de vijfde etappe van deze Giro d'Italia werd besloten. Het leverde een pijnlijk tafereel op - maar collega-renners van Pibernik in het peloton kunnen daar smakelijk om lachen, vertelde LottoNL-Jumbo-renner Jos van Emden.



Desgevraagd verschijnt er een lach op het gezicht van Van Emden, de winnaar van de meest recente editie van Dwars Door West-Vlaanderen. "Oh, die gast die ging juichen! Ik zag het. Je denkt dan toch: even wat beter in het roadbook kijken. Daar wordt zeker om gelachen in het peloton, ik weet zeker dat hij dat ook nog wel even te horen gaat krijgen!"







Etappe nummer vijf was uiteindelijk een prooi voor Fernando Gaviria, die alweer zijn tweede ritzege van deze Giro boekte. Pibernik moest het uiteindelijk met een 148ste plaats doen, op twintig tellen van de Colombiaanse winnaar.



Piberniks kopman Nibali liet al weten dat men hem met man en macht tot de orde probeerde te roepen. "Hij hoorde ons echter niet", laat hij aan de RAI optekenen. "Tsja, dat kan gebeuren. Hij wist niet dat we nog een rondje moesten. Maar het is geen probleem", zegt Lo Squalo, "hij is nog jong."