Frison zwaar geblesseerd na val in Duinkerke

10:39 – Frederik Frison heeft zwaar lichamelijk letsel overgehouden aan zijn val in de eerste etappe in de Vierdaagse van Duinkerke. De Belg van Lotto Soudal heeft zijn bekken op meerdere plaatsen gebroken, daarnaast heeft hij drie gebroken ribben, een beperkte klaplong en twee dwarsuitsteeksels van de wervels gebroken.



In de eerste etappe van de Franse rittenkoers werd het peloton opgeschrikt door een ernstige valpartij. 22 kilometer voor de finish kwam een groot aantal renners ten val, waaronder de Belg.

In eerste instantie werd er gedacht dat de 24-jarige Frison 'slechts' een bekkenbreuk had opgelopen, maar na onderzoek in het ziekenhuis werd de ware ernst van de verwondingen zichtbaar.



Hoe lang Frison uit de roulatie is, is onbekend. Hij wordt niet geopereerd.