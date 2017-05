Slagter aast op zesde etappe: "Het is een mooi parkoers"

13:40 – Tom-Jelte Slagter heeft de zesde etappe in de Giro d'Italia aangekruist in zijn agenda. "Als er een grote groep vooruit is, dan willen we zeker mee zitten", vertelt de Groninger aan de NOS. Mocht dat niet het geval zijn, dan biedt de slotfase in deze etappe ook nog kansen voor Slagter.



De etappe is grotendeels vlak, maar de slotfase kent een heuvelachtig karakter. Vooral de laatste kilometers bieden perspectief voor explosieve klimmers, zoals Slagter. "De finale is hectisch, technisch en snel. Dat past in mijn straatje".



Het is alweer even geleden dat de renner van Cannondale-Drapac een overwinning boekte. Hij maakte vooral furore door de Tour Down Under op zijn naam te schrijven. Wellicht dat daar deze Giro verandering in komt: "Ik zal mijn werk doen en in etappes als vandaag ga ik voor eigen kans. Voor de rest zal ik onze betere klimmers ondersteunen."