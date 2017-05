Sky met Van Poppel naar Hammer Series

15:07 – Team Sky heeft haar eerste namen bekendgemaakt voor de Hammer Series. De ploeg geeft Danny van Poppel en Owain Doull een kans op succes. Sprinter van Poppel rijdt een thuiswedstrijd: "Het is altijd leuk om voor in mijn thuisland te rijden. Limburg is een prachtige provincie om in te fietsen."



De reacties van de ploegen op de nieuw opgezette Hammer Series zijn louter positief. "Je moet de Hammer Series anders benaderen dan normale koersen. De tactiek is elke dag anders en ik denk dat het erg leuk is voor de renners en de fans", vertelt sportdirecteur van Sky, Servais Knaven, aan de organisatie.



Van Poppel zal logischerwijs ingezet worden tijdens de sprint op dag één: "Ik ben super gemotiveerd voor de Hammer Sprint. Het wordt super cool!". De Hammer Series vinden plaats van één tot en met vier juni in Limburg.