Stuyven zwaar teleurgesteld: "Dit is shit"

18:11 – Jasper Stuyven moest het in de finale van de zesde etappe in de Giro d'Italia afmaken, maar deed dat niet. De Belg was de gedoodverfde winnaar in een kopgroep van drie, maar moest zijn meerdere erkennen in Silvan Dillier: "Dit is gewoon shit", zegt een zwaar teleurgestelde Stuyven.



Stuyven werd op zijn wenken bediend door zijn ploeggenoot bij Trek-Segafredo, Mads Pedersen, die beulswerk verrichtte. Het jonge talent verzette bergen kopwerk om zijn ploeggenoot perfect af te zetten voor de finale. In die finale moest Stuyven 'slechts' nog afrekenen met Lukas Pöstlberger, de winnaar van de eerste etappe, en Silvan Dillier. Na afloop zat hij met zijn handen in het haar: "Zo'n kans krijg je bijna nooit, het is een ontzettende teleurstelling."



Naast de overwinning greep de Belg ook nog naast de paarse trui, die in het bezit blijft van Fernando Gaviria.