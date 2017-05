Van der Breggen tweede achter ploegmaat in Californië

10:49 – Anna van der Breggen is de Ronde van Californië begonnen met een knappe tweede plaats. Het Nederlandse boegbeeld van Boels-Dolmans moest alleen ploeggenote Megan Guarnier voor laten gaan. De Amerikaanse toonde zich de sterkste in een select groepje van slechts drie rensters. Arlenis Sierra (Astana) wist achter Van der Breggen als laatste vluchter beslag te leggen op de derde plaats.



De ouverture van deze meerdaagse rittenkoers bestond uit een 117 kilometer lange etappe met start en finish in South Lake Tahoe. De damesversie van de Ronde van Californië telt mee voor de Women's World Tour en kan zodoende rekenen op een sterk deelnemersveld.



In de openingsrit voerde de ploeg van Boels-Dolmans de boventoon. De formatie had maar liefst twee dames mee in de beslissende kopgroep. In de ultieme finale wisten deze ploegmaten het subliem uit te spelen, met een één-tweetje tot gevolg. Dankzij de bonificatieseconden verdedigt Guarnier een voorspong van acht seconden op ploeggenoot Van der Breggen. Sierra is de eerste externe belager, met elf seconden achterstand.



Voor Guarnier betekent het haar eerste zege na twee maanden blessureleed. Na afloop toonde ploegmaat Van der Breggen zich tevreden met haar comeback. "Het is geweldig dat Megan (Guarnier, red.) meteen laat zien dat ze weer helemaal terug is. Mijn persoonlijke ambitie is om haar in deze ronde zou goed mogelijk bij te staan", aldus de olympisch kampioene na afloop.