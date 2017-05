Ewan zegeviert in zevende Giro-etappe na spannende sprint

17:44 – Caleb Ewan heeft de zevende etappe van de Giro d'Italia op zijn palmares bijgeschreven. De Australiër van Orica-Scott toonde zich in de straten van Alberobello nipt de snelste in de massasprint. Het is voor Ewan zijn eerste overwinning in deze honderdste Giro. Fernando Gaviria eindigde als net tweede, vlak voor Sam Bennett. De roze trui blijft ook na vandaag om de schouders van het Luxemburgse talent Bob Jungels.



De tweede rit op het Italiaanse vasteland bracht de renners in een 224 kilometer lange etappe van Castrovillari naar Alberobello. Tijdens het dalende en vlakke begin van de etappe kregen drie vroege vluchters de zegen van het peloton. Giuseppe Fonzi (Wilier), Dmitry Kozonchuk (Gazprom) en Simone Ponzi (CCC) mochten de etappe gaan kleuren. Voor Ponzi duurde het avontuur echter maar vrij kort. Na materiaalpech moest hij zijn twee vluchtmakkers al snel laten gaan.



In deze vrij gezapige etappe viel lange tijd weinig te beleven. De kopgroep kreeg een maximale voorsprong van ongeveer vier minuten, maar al snel werd duidelijk dat de sprintersploegen zich deze unieke kans niet lieten ontnemen. Met nog twee zware weken voor de boeg, was het vandaag namelijk één van de weinige kansen voor de snelle mannen.



Onder impuls van Lotto-Soudal, Quick-Step Floors en Orica-Scott schoot het peloton pas in de ultieme finale in gang. Op slechts achttien kilometer van de meet, werden de twee vroege vluchters gegrepen. Met nog enkel vlakke kilometers voor de boeg, bleek een massasprint onvermijdelijk.



In die massasprint pakte de ploeg van Orica-Scott al snel het initiatief. Toch bleeft het lange tijd zeer hectisch, door het gedrang van zowel de sprintersploegen als de klassementsmannen. Bovendien stond er op enkele kilometers van de meet ineens een seingever midden op de weg. Wonder boven wonder kwam het peloton de slotkilometers zonder kleerscheuren door.



De laatste kilometer kende vanwege enkele scherpe bochten eveneens een hectisch karakter. De mannen van BORA-Hansgrohe en Orica-Scott probeerden de sprint aan te trekken, maar van echte controle was geen moment sprake. Caleb Ewan schoot als eerste de laatste bocht in en gaf de leiding vervolgens niet meer uit handen. Op de meet kwamen Fernando Gaviria en Sam Bennett nog wel gevaarlijk dichtbij. De 22-jarige Australiër hield uiteindelijk een half wiel over en greep zo de ultieme revanche voor enkele mislukte sprints.