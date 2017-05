Hall slaat dubbelslag in Californië, Vd Breggen weer tweede

0:16 – Katie Hall heeft een dubbelslag geslagen in de Ronde van Californië. De 30-jarige renster van UnitedHealthcare won vrijdag de koninginnenrit in de Amerikaanse rittenkoers en greep zodoende de leiding in het algemeen klassement. Anna van der Breggen werd tweede.



De tweede etappe in de Ronde van Californië ging over 108 kilometer, met start en finish in South Lake Tahoe. De top van de Dagget Summit lag op tien kilometer van de aankomst. Nadat de rensters deze klim hadden weerstaan, was een groep van tien vrouwen vooruit. Van der Breggen ging als eerste in de aanval, maar zag Hall in de laatste kilometer passeren. Net als in de eerste etappe op donderdag kwam Van der Breggen als tweede over de finish.



In het algemeen klassement staat Van der Breggen ook tweede, op drie seconden van Hall.