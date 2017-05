Kittel van start in Tour of California

10:58 – Alle pijlen bij Quick-Step Floors worden, tijdens de Ronde van Californië, gericht op Marcel Kittel. De Duitser is de kopman van de Belgische formatie, die inzet op minstens één etappeoverwinning. Kittel won dit jaar onder andere al de Scheldeprijs en het eindeklassement in de Ronde van Abu Dhabi.



De 29-jarige Kittel keert na vijf jaar afwezigheid weer terug in de Ronde van Californië: "Helaas moeten we Julian Alaphilippe, die de editie in 2016 op zijn naam schreef, missen wegens een knieblessure. Daarnaast is ook David De La Cruz, onze beoogde kopman, afwezig wegens gezondheidsproblemen. We richten ons nu op Marcel Kittel, die een goede kans heeft op een etappeoverwinning. We gaan met vertrouwen naar Amerika", licht sportdirecteur Brian Holm de selectie toe.



Naast Kittel maken deze rijders deel uit van de selectie:

Jack Bauer

Enric Mas

Maximilian Schachmann

Fabio Sabatini

Zdenek Stybar

Matteo Trentin

Martin Velits



UAE Emirates gokt op jonge talenten

Team Dimension Data zonder Cavendish

UAE Emirates heeft in haar selectie vooral jonge talenten opgenomen: "Ons doel tijdens deze ronde is de jonge renners ervaring op laten doen. We hebben zeer interessante renners zoals sprinter Simone Consonni en Filippo Ganna. Onze kopman voor het algemene klassement is Kristijan Durasek", aldus sportdirecteur Maria Scirea.De Ronde van Californië staat voor het eerst op de World Tour kalender en trek daarom grote namen. Dit is voor sprinter Consonni echter geen reden tot paniek: "We zijn een jong team, maar we zullen er staan. Voor mij is het belangrijk om een hoofdrol te spelen in een aantal sprints."De volledige selectie:Simone ConsonniFilippo GannaMarko KumpYousif MirzaStake Vergad LaengenKristijan DurasekFederico ZurloAndrea GuardiniBij afwezigheid van Mark Cavendish, de sprinter heeft nog altijd last van het Epstein Barr virus, richt Team Dimension Data zich op sprinter Reinardt Janse van Rensburg en klimgeit Lachlan Morton.Janse van Rensburg is regerend Zuid-Afrikaans kampioen op de weg en heeft meerdere kansen tijdens de Ronde van Californië: "Ik ben blij dat ik mag starten. Er zijn een aantal etappes die goed kunnen uit pakken voor de ploeg. Dit jaar hebben we met Morton ook kansen voor het algemeen klassement, dus we kunnen niet wachten om ons team te laten schitteren tijdens de koers."Janse van Rensburg en Morton kunnen rekenen op de steun van deze ploeggenoten:Bernhard EiselScott ThwaitesMark RenshawTyler FarrarNic DougallBen KingDe Amerikaanse rittenkoers bestaat uit zeven etappes en vindt plaats van 14 mei tot en met 20 mei 2017.