Giro-etappe 9: grande finale van eerste week in Blockhaus

20:00 – De eerste 'week' (die tien dagen en negen etappes duurt) wordt afgesloten met een aankomst bergop in Blockhaus. De strijd om de roze leiderstrui zal ongetwijfeld nieuw leven ingeblazen worden in de negende etappe van de Giro d'Italia. WielerUpate.nl werpt een blik vooruit.





Met 149 kilometer is rit negen in de Giro niet lang. Na het vertrek uit Montenero di Bisaccia glooit de weg, na 85 kilometer ligt er een aardige puist in het landschap, maar echt beginnen zal de etappe pas als er 123 kilometer op de teller staat. Het peloton is dan langs de Adriatische kust getrokken om daarna het binnenland in te trekken. Eenmaal daar begint het serieuzere klimwerk.



De beklimming naar Blockhaus is officieel dertien kilometer lang, maar voor die absolute finale moet er ook al stevig geklommen worden. Over de laatste tien kilometer is een gemiddeld stijgingspercentage gemeten van meer dan negen procent met pieken van veertien procent. Er is dus genoeg ruimte om verschil te maken. In 2009 kwam de Giro ook aan in Blockhaus. Toen won Franco Pellizotti solo. De Italiaan (intussen 39 jaar oud) is er ook dit jaar weer bij, maar richt zich nu vooral op het ondersteunen van Vincenzo Nibali bij Bahrain Merida. De zege in Blockhaus (en zijn tweede plaats in het eindsklassement) is Pellizotti later ontnomen wegens een dopingveroordeling.



De beste referentie die we hebben voor de verhoudingen tussen de klassementsmannen, is de rit met aankomst op de Etna. Van de Nederlanders maakte Tom Dumoulin dinsdag tijdens de vierde etappe de beste indruk. Met zijn aanvallen zorgde hij er, tot zijn eigen ergernis, voor dat Ilnur Zakarin wat tijd kon pakken. Verder bleven de favorieten voor de eindzege bij elkaar en zal het zondag dus vooral interessant zijn om te zien welke mannen de beste vorm te pakken hebben.



De rit begint om 13.20 uur. De finish van de winnaar is gepland tussen 17.00 uur (snelste tijdschema) en 17.30 uur (langzaamste tijdschema). Op Eurosport is de koers live te volgen op TV. WielerUpdate.nl zal van start tot na de finish een liveticker bijhouden van de negende etappe in de Giro.