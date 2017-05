Gorka Izagirre wint spektakelstuk in Peschici

17:03 – Gorka Izagirre (hier op archiefbeeld) heeft de achtste etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De Spanjaard van Movistar rondde een lange vlucht succesvol af in Peschici. In absolute slotfase profiteerde Izagirre van een slipper van medevluchter Valerio Conti. Giovanni Visconti werd tweede, voor Luis Leon Sanchez. Bob Jungels behield de roze leiderstrui.



De etappe begon in razende vaart. In de eerste uren van de koers werd een duizelingwekkend gemiddelde van boven de vijftig kilometer per uur genoteerd. In die beginfase ontstond een grote kopgroep van zestien renners, met daarin gerenomeerde kleppers. In die groep was Conti de man met de beste rangschikking in het algemeen klassement, op 2.36 van leider Jungels.



Toen de eerste beklimming van de dag onder de wielen van de kopgroep doorging, besloot Sanchez de benen te nemen. Toen hij direct solo op kop kwam, zag de Spanjaard het nutteloze van zijn poging in, waarna de rest terugkeerde. Toen Visconti even later versnelde, vond er wel een schifting plaats in de eerste groep. Visconti zag Gregor Mühlberger, Conti, Sanchez en Izagirre in zijn wiel, waarna het vijftal een samenwerking op touw zette.



In de lastige finale van de rit naar Peschici werd er gestrooid met demarrages in de kopgroep. Visconti versnelde als eerste en toen hij terug werd gepakt probeerde Izagirre het met de Italiaan in zijn wiel. Sanchez neutraliseerde de boel met Conti in zijn kielzog, terwijl Mühlberger af moest haken. Conti besloot daarna de kop te nemen en de listige slotklim als eerste op te draaien.



In de achtergrond voerde Quick-Step Floors kilometerslang het peloton aan om diezelfde Conti geen kans te laten maken op het roze van Jungels. Mikel Landa dacht slim te zijn en in de aanval te gaan, nog voor het bochtige slot van de rit. De Spanjaard werd gegrepen door de mannen van FDJ (in dienst van Thibaut Pinot), terwijl de vier koplopers met een kleine voorsprong aan de slotstrook mochten beginnen.



Conti hield het tempo hoog, maar gleed in een haarspeldbocht in de laatste kilometer onderuit. Visconti werd opgehouden door die val en Izagirre twijfelde geen moment. De Spanjaard versnelde en zag dat Sanchez zijn tempo niet kon bolwerken. Visconti kwam nog sterk terug, maar wist Izagirre niet meer te achterhalen.