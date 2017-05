Konovalovas wint rit vijf Vierdaagse van Duinkerke

17:49 – Ignatas Konovalovas heeft de vijfde etappe in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. De Lithouwer van FDJ sprong in diepe finale weg en hield stand. Sylvain Chavanel was na zijn zege van gisteren (vrijdag) de leider in het klassement, maar wist die status niet te behouden in Cassel. Clément Venturini is de nieuwe drager van de leiderstrui.



De vijfde etappe in de Vierdaagse van Duikerke, het klinkt surreëel maar het was vandaag (zaterdag) toch echt de werkelijkheid. De Franse meerdaagse bestaat uit zes etappes verdeeld over evenzoveel dagen. Op dag vijf wist een grote kopgroep los te komen van het peloton, met daarin de Nederlanders Elmar Reinders en Pim Ligthart van Roompot-Nederlandse Loterij.



In een sprint om de zege had Ligthart zeker goede papieren gehad, maar Konovalovas voorkwam een dergelijk scenario. De Lithouwer ging in absolute finale solo en hield stand. De Belgen Sander Armée en Olivier Naesen hadden het nakijken, Ligthart eindigde als zesde. Venturini werd op drie tellen van de winnaar vierde en veroverde daarmee de leiding in het klassement.



Zondag wordt de Vierdaagse van Duinkerke afgesloten met een etappe van net geen 160 kilometer naar Duinkerke.