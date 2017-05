Jungels viel in rit acht en werd verrast door aanval Landa

18:31 – Bob Jungels heeft een enerverende dag in de roze leiderstrui achter de rug. De Luxemburger controleerde de koers in de finale met Quick-Step Floors, maar zag Mikel Landa desondanks aanvallen. Daarvoor was Jungels al tegen het asfalt gegaan. Uiteindelijk werd Jungels alsnog tiende en daarmee behield hij het roze.



In de finale besloot Landa een verrassende aanval te plaatsen. De Spanjaard van Team Sky kwam nooit echt los van het peloton, maar vestigde wel de aandacht op zich. Het FDJ van kopman Thibaut Pinot schoot in de achtervolging en haalde Landa terug. Jungels: "Ik had die aanval niet verwacht, maar ik denk dat het een actie was om de andere ploegen uit te dagen. Het was nog ver tot de meet."



Even daarvoor had Quick-Step Floors zich op kop gezet om het gat met de vluchters niet te groot te laten worden. Vooraan reed namelijk Valerio Conti en die was gevaarlijk voor het klassement (24ste op 2.10). En op 35 kilometer van het einde kwam Jungels ook nog ten val. "Ik lette niet op en raakte het wiel van een ploeggenoot. Maar het was niet ernstig. We wisten dat het een zware start zou worden (het ging ruim boven de vijftig in het eerste uur, red.), maar zo'n zware rit had ik niet verwacht. Het was zeer vermakelijk en uiteindelijk is de dag goed verlopen voor ons", besluit Jungels zijn eerste reactie.