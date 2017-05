Onfortuinlijke Conti: "Ik ben zwaar teleurgesteld"

18:35 – Valerio Conti zag vamiddag (zaterdag) de overwinning van de achtste etappe in de Giro d'Italia aan zijn neus voorbijgaan. De Italiaan kwam in de laatste kilometer van de etappe dramatisch ten val, terwijl hij met drie medevluchters op de finish afstevende: "Ik ben ontzettend teleurgesteld".



Conti maakte het grootste gedeelte van de etappe deel uit van een grote kopgroep. De renner van UAE Team Emirates was van de vluchters de best geklasseerde renner, met twee minuten en tien seconden achterstand op leider Bob Jungels. Dit was voor Quick-Step Floors, de ploeg van de rozetruidrager, reden om vol in de achtervolging te gaan op de kopgroep. Toen dertig kilometer voor de finish zijn landgenoot Giovanni Visconti in de aanval ging, sloop Conti mee. "Ik geloofde in de overwinning en ik reed een hele goede etappe", haalt Conti terug.



Uiteindelijk bleven in de finale Conti, Visconti, Luis León Sánchez en Gorka Izagirre over. "De sterkste rernners bleven over en we waren klaar om uit te maken wie deze etappe ging winnen. Wellicht dat ik te hard aanzette in die bocht en daardoor ten val kwam", probeert Conti zijn valpartij te verklaren. De Italiaan hoopt dat er nog een kans komt op een overwinning. "Mijn vorm is heel erg goed en ik voel me sterk", besluit Conti op de Facebook-pagina van zijn ploeg.