Tankink hard gevallen: "Helm heeft mijn leven gered"

Bram Tankink is blij met zijn helm. De renner van Team LottoNL-Jumbo kwam zaterdag in de achtste etappe van de Giro d'Italia hard ten val en stelde na afloop dat het hoofddeksel zijn leven heeft gered.



"In het begin van de koers werd er verschrikkelijk hard gereden. Toen we aankwamen in een bocht, stonden ze in één keer dwars. Ik reed vervolgens tegen een achterwiel, van Greipel volgens mij, en kwam daarna nog op een fiets van Sky terecht. Ik ben heel hard achterover op mijn kop en ribben gevallen. Ik zei net al: mijn helm heeft mijn leven gered. Die was van achter een stuk korter. Dan zie je dat zo'n ding wel zin heeft", aldus Tankink bij de NOS. "Met mijn ribben gaat het niet zo lekker."



Tankink reed de etappe uit, maar had wel hoofdpijn. Hij verwacht zondag desondanks van start te gaan. "Maar hoofdpijn is nooit echt handig, maar ik ben wel blij dat het wegzakte gedurende de koers. We moeten even kijken hoe het gaat, we kunnen nu nog geen conclusies trekken. Ik ben vaker hard gevallen en ook weer opgestaan, haha", blijft Tankink, zoals altijd, lachen.