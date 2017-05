Thomas slachtoffer van motor: "Daar was mijn race over"

18:28 – Team Sky werd, samen met Wilco Kelderman, het grootste slachtoffer van de valpartij aan de voet van de slotklim naar Blockhaus. Kelderman kon een stilstaande motor niet meer ontwijken en nam nagenoeg de voltallige Sky-ploeg mee in zijn val. Ook de twee kopmannen van de Britse formatie, Mikel Landa en Geraint Thomas, lagen tegen het asfalt.



Na afloop reageerde Thomas verbouwereerd tegenover de verzamelde pers. "Ik weet niet wat ik moet zeggen, buiten dat het gewoon belachelijk is." De koers van Thomas werd door de val afgebroken, nog voor hij goed en wel was begonnen. "We waren ons aan het positioneren, toen iemand voor mij ineens tegen een motor aanreed. Ik voelde me goed, maar daar was mijn race over."



Als gevolg van de valpartij raakte de schouder van de Brit zelfs even uit de kom. Toch gaf Thomas niet op. Hij kwam uiteindelijk als 29ste over de meet, op ruim vijf minuten achter Quintana. Van een veranderende rol in het vervolg van de Giro, wou hij na afloop nog niets weten. "Het is nog te vroeg om vooruit te kijken. We moeten nu eerst even kwaad zijn en kijken daarna wel wat we gaan doen."