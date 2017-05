Dumoulin en Mollema in voetsporen Nijdam en Breukink

17:34 – Oranje boven in de Giro! Na de tiende etappe staan twee Nederlanders in de top drie, een ongekende weelde in een grote ronde. Het is voor het eerst sinds bijna dertig jaar dat dit het geval is.



De laatste keer dat twee Nederlanders in de top drie van een grote ronde stonden, was tijdens de Tour de France van 1988. Jelle Nijdam en Erik Breukink bezetten na de achtste etappe de plaatsen twee en drie, zo meldt Gracenote. Dumoulin en Mollema staan er na tien ritten in de Giro nog beter voor: eerste en derde.



Dumoulin en Mollema stonden voor aanvang van de tiende rit derde en vierde, maar reden allebei een geweldige tijdrit. De zege ging naar de Limburger, hij heeft de leiding in de ronde nu stevig in handen.