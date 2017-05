Thomas toont mentale weerbaarheid na valpartij

17:38 – Geraint Thomas toont ongelofelijk veel veerkacht na zijn valpartij aan de voet van de beklimming naar Blockhaus. Hij eindigde vandaag als tweede in de individuele tijdrit op 49 seconden van Dumoulin. "Ik heb mijn vorm en conditie vandaag getoond", aldus Thomas.



Vlak voor de beklimming van de slotklim in de negende etappe, kwam een groot aantal renners ten val. Bijna de volledige Sky-ploeg lag op de grond. Voor kopman Thomas was dit vooral mentaal een aanslag op zijn gesteldheid: "Ik heb ontzettend veel tijd verloren en ben vooral mentaal gehavend. Het was niet mijn fout dat ik ten val kwam en dat is heel frustrerend."



De brit toonde vandaag met de beste mee te kunnen, door alle andere klassementsrenners het nakijken te geven. Hij moest alleen Dumoulin voor zich dulden, die een klasse apart was. "Dit is een enorme boost voor mijn zelfvertrouwen. Ik ga door tot de finish en zal zien waar ik kan eindigen. Ik hoop nog een overwinning te pakken", toont Thomas zijn strijdlust vlak na de etappe.