Dumoulin deelt mokerslag uit: "Dit had ik niet verwacht"

17:44 – Tom Dumoulin reed iedereen aan gort in de tiende etappe van de Giro d'Italia. In de individuele tijdrit won hij met groots machtsvertoon en pakte hij de roze trui. De enige renner die nog enigszins in zijn spoor kon blijven was Geraint Thomas, op 49 seconden van de winnaar: "Dit had ik niet verwacht, ik ben extreem blij."



Al na tien kilometer was duidelijk dat Dumoulin een mokerslag zou gaan uitdelen. De Nederlander bereidde zijn voorsprong gedurende de etappe alleen maar uit. Hij pakte op zijn naaste belager, Nairo Quintana, een kleine drie minuten. Hij moest de Colombiaan op de beklimming naar Blockhaus nog voorlaten gaan: "Quintana is de betere klimmer van ons twee, dat heeft hij al bewezen deze Giro." Naast het enorme gat met Quintana heeft de 26-jarige renner ook een enorm klap uitgedeeld aan Thibaut Pinot. De Franse tijdrit kampioen moest tweeënhalve minuut toegeven op Dumoulin.



Hoewel het er ogenschijnlijk zeer gemakkelijk uitzag, was dat het allesbehalve voor Dumoulin: "Als je naar het resultaat kijkt, dan was het een goede race, maar ik voelde me helemaal niet goed. Ik was in gevecht met mijzelf. Normaal gesproken zou ik dan opgeven, maar vandaag heb ik geen moment opgegeven."



Op voorhand werd er verwacht dat het gat maximaal anderhalve minuut zou gaan bedragen, maar dit werd bijna het dubbele. Alle ogen zullen gedurende deze Giro vanaf nu gericht zijn op Dumoulin. Hij mag minuten verliezen in de bergen en met nog een tijdrit op de slotdag van de Giro, lijkt de renner van Sunweb op rozen te zitten. "Twee minuten en drieëntwintig seconden is een mooi gat voordat we de bergen ingaan, maar ik heb al eens eerder minuten verloren in een etappe. Ik weet uit ervaring dat de Giro nog lang niet voorbij is."