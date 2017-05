Mollema is blij: "Het was een erg goede dag"

19:01 – De meest opvallende Nederlander in de tiende etappe van de Giro d'Italia was zonder twijfel Tom Dumoulin, maar in de schaduw van de Limburger zette ook Bauke Mollema een geweldige prestatie neer. Hij reed de tiende tijd en stijgt in het algemeen klassement daardoor naar de derde plaats. Mollema is content.



"Ik ben heel moe, mijn billen doen erg pijn. Tijdens deze rit was er weinig tijd om te herstellen", blikt hij terug op de website van Trek. "De tiende plaats is goed. Het gat met Dumoulin was erg groot, maar ten opzichte van mijn concurrent heb ik goede zaken gedaan. Het was een erg goede dag", zegt hij tevreden.



Over de laatste fase van de tijdrit is Mollema echter niet echt te spreken. "Dat was afzien. Mijn start was goed, maar in de laatste tien kilometer moest ik tien of seconden inleveren. Door de tegenwind kon ik het goede tempo niet vasthouden, dus in dit gedeelte had ik het zwaar."