Campenaerts mocht niet voluit en doet datingsvoorstel

11:46 – Een opvallende afwezige in de top van de Giro-tijdrituislag van dinsdag: Victor Campenaerts, in thuisland België kampioen tegen de klok, was in geen velden of wegen te bekennen. De 25-jarige, die eerder dit seizoen al succesvol was in de tijdrit van de Ruta del Sol, liet slechts de 182ste tijd noteren. Voorbedachten rade, zo klonk het vanuit LottoNL-Jumbo.



Op zijn elfendertigst koerste Campenaerts dinsdag rond: menig renner wist hem in te halen, iets wat niet bepaald gebruikelijk is voor de Belgische chronokampioen. "Dat voelde inderdaad raar", laat Campenaerts optekenen bij Het Nieuwsblad. Werkgever LottoNL-Jumbo zou de Belg hebben gevraagd zich in te houden, om fris te zijn voor de elfde etappe - een etappe waarin Steven Kruijswijk de ondersteuning wel kan gebruiken.



Campenaerts viel dan niet op vanwege zijn prestaties, toch wist de Belg de nodige aandacht op zich te vestigen. Onder de Belgische driekleur zat namelijk een datingsverzoek verborgen: Campenaerts had met een benzinestift 'Carlien, daten?' op zijn borst geschreven. "Ik wil niet zeggen wie Carlien is, ze zal zelf wel weten dat het over haar gaat."



Het idee voor het opmerkelijke datingsvoorstel kwam volgens Campenaerts uit de koker van Jos van Emden, die jaren geleden op eenzelfde manier zijn vriendin ten huwelijk vroeg. "Ik heb geen toestemming gevraagd aan de ploeg", knipoogt Campenaerts. "Aan opwarmen heb ik ook niet gedaan, zodat de tekst niet door het zweet weggevaagd kon worden."