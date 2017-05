Dumoulin maakt prima indruk, behoudt complete voorsprong

17:45 – Door een coup te plegen in de tijdrit van dinsdag kwam Tom Dumoulin met een royale voorsprong in het roze: de Limburger gaf geen enkele tel weg in de lastige twaalfde etappe, waar een vervaarlijke afdaling als slotstuk diende na vier lange, maar niet al te steile beklimmingen.



"Ik had een sterke dag, maar wist dat het tricky zou gaan worden. We hadden van tevoren natuurlijk al verwacht dat men zou aanvallen en dat was precies wat er gebeurde", analyseert de rozetruidrager de rit naar Bagno di Romagna. Naaste rivaal Nairo Quintana stuurde drie knechten mee in de vlucht van de dag, één van die drie was Andrey Amador. Even leek het erop dat de Costaricaan genoeg tijd zou pakken om Dumoulin uit het roze te rijden, maar daar waren de belangen van onder anderen Bauke Mollema en Thibaut Pinot te groot voor.



"Het team was goed, ik voelde me goed en het is fijn om zo'n grote voorsprong te hebben", vervolgde Dumoulin. "Ik weet dat ik de ruimte heb en dat geeft toch dat kleine beetje rust. Ik heb vandaag niets meer en niets minder hoeven doen dan volgen." Dumoulins voorsprong op Quintana bedraagt twee minuten en 23 seconden. Donderdag staat er een minder zware etappe op het programma, de rit van vrijdag is zelfs helemaal vlak.



"We waren niet bang voor Amador (die namens Movistar mee vooruit zat, red.) of voor de renners van Astana", strooit Dumoulin nog wat zout in de wonden van zijn concurrenten. "We wisten dat de belangen van de andere teams te groot waren, het weggeven van de Maglia Rosa was nooit een optie."