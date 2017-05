Dumoulin niet in de problemen: "Het was rustig vandaag"

17:57 – Voor Tom Dumoulin was het vandaag een eenvoudige dag. De renner van Team Sunweb hoefde geen aanvallen van klassementsrenners te verwachten. "Het was rustig. Ik ben nog even bang geweest voor waaiers, maar daar was geen sprake van", aldus de roze trui drager over de etappe.



Voor Dumoulin was de etappe van vandaag een opwarmertje voor de komend dagen. Morgen staat er een rit op het programma die op het lijf geschreven lijkt voor de Nederlander: "De klim van morgen, Oropa, is er een die mij ligt." De aanloop naar de beklimming is eenvoudig, maar de klim zelf wordt wel pittig denkt Dumoulin: "Het wordt twintig minuten afzien, maar ik verwacht ook zondag weer in de roze trui te starten."



Tom Dumoulin heeft een ruime voorsprong op zijn concurrenten. Achter Dumoulin zit het dicht bij elkaar, Nairo Quintana volgt op 2.23 en Bauke Mollema op 2.38. Publieksfavoriet Vincenzo Nibali staat vijfde op 2.47. De etappe van vandaag heeft geen verschuivingen in het algemene klassement opgeleverd.